На Позняках відкрили Faine Bistro зі сніданками, піцою та реберцями

На Позняках відкрили новий заклад Faine Bistro зі сніданками, піцою, бургерами та пастою.

До 15:00 можна замовити сніданок. Серед позицій: яйця Бенедикт з прошуто котто, вівсянка на кокосовому молоці з гранолою та сезонними фруктами, авокадо тост з яйцем пашот та омлет або скрембл із трьох яєць.

Над меню працював бренд-шеф ресторану V Rebro Євгеній Вишневський.

Барне меню представлене класичними коктейлями, великим вибором міцного алкоголю, пивом, сидром. Також є безалкогольні напої, лимонади, кава та чай.