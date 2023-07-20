На Позняках відкрили Faine Bistro зі сніданками, піцою та реберцями

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Марія Іващук
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На Позняках відкрили новий заклад Faine Bistro зі сніданками, піцою, бургерами та пастою.

До 15:00 можна замовити сніданок. Серед позицій: яйця Бенедикт з прошуто котто, вівсянка на кокосовому молоці з гранолою та сезонними фруктами, авокадо тост з яйцем пашот та омлет або скрембл із трьох яєць.

Над меню працював бренд-шеф ресторану V Rebro Євгеній Вишневський.

Барне меню представлене класичними коктейлями, великим вибором міцного алкоголю, пивом, сидром. Також є безалкогольні напої, лимонади, кава та чай.

Ціни: яйця Бенедикт з прошуто — 190 грн, реберця — 367 грн, піца Маргарита — 200 грн, качина ніжка конфі – 395 грн, баскський чизкейк — 135 грн
Адреса: вул. Олени Пчілки, 8
Режим роботи: 10:00-22:00
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Опубліковано: 20 липня 2023
Позняки
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