Росіяни вдарили ракетами по історичному центру Одеси: зруйновано Спасо-Преображенський собор

Вночі росіяни випустили по Одесі 19 ракет різних типів. Внаслідок чого є руйнування в історичному центрі міста, а також зруйновано Спасо-Преображенський собор.

У Повітряних Силах повідомили, що окупанти били ракетами: "Онікс", Х-22, "Калібр", "Іскандер-К" та "Іскандер-М". З 19 ворожих цілей, було збито 9.

Внаслідок атаки травмовано 22 людини, одна людина загинула. Серед травмованих 4 дітини - 11, 12 років та двоє 17-ти річних.

Такий вигляд мав собор до влучання російської ракети

Наразі відомо, що у місті понівечено десятки автівок, в багатьох будівлях міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Зруйновано Спасо-Преображенський собор в центрі Одеси, історичні будівлі - Будинок вчених, будівлю Одеського державного музичного ліцею імені професора П.С. Столярського, що розташовані в історичному центрі Одеси, який внесений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Як розповіли в УПЦ, російська ракета влучила прямо у центральний вівтар, внаслідок чого частково зруйновано будівлю собору, перекриття трьох нижніх поверхів, значно пошкоджено внутрішнє оздоблення та ікони, повністю знищені службові приміщення нижньої частини собору.

Також стало відомо, що сотні людей в Одесі прийшли на місця російських ударів, щоб розібрати завали та прибрати наслідки руйнування з вулиць.

Фото: Олег Кіпер, libkos, Вікіпедія