На Київщині вже відновили понад 12 тисяч об'єктів, які були пошкоджені внаслідок бойових дій

Внаслідок воєнних дій на Київщині було зруйновано та пошкоджено більше 27 тисяч об’єктів, із яких понад 24 тисячі – житловий фонд. Наразі в області вже відновлено повністю та частково зі збереженням життєдіяльності 12 136 об’єктів.

Про процес повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

З них основна частина – майже 11 тисяч об’єктів – багатоквартирні та приватні будинки.

Також завдяки United24, Мінінфраструктури і Програмі розвитку ООН на Київщині відновлять 18 будинків. На 12 об'єктах роботи вже стартували. Багатоповерхівки будуть відновлені у Гостомельській, Дмитрівській, Бородянській та Ірпінській громадах.

Окрім того роботи почалися на 55 обʼєктах, на інших – почнуться найближчим часом. Їх планують ввести в експлуатацію до Нового року. Будинки відновлюються на земельних ділянках власників зруйнованого житла.

Також в Ірпені напроти зруйнованого житлового комплексу «Ірпінські липки» стартувало комплексне відновлення приватних будинків. Воно передбачає капітальний ремонт 31 приватного будинку, де замінять вікна, двері, паркани та покрівлю. Ще 30 будинків будуть зведені з нуля.

«Окрім цього, розпочалась відбудова 93 приватних будинків, зруйнованих російськими окупантами. Нові оселі отримають мешканці 15 громад у 5 районах області», – повідомив начальник КОВА.

Загалом роботи стартували на 55 обʼєктах, на інших – почнуться найближчим часом. Їх планують ввести в експлуатацію до Нового року.

Фото: Олександр Маркушин