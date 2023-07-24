У метро встановлять модульні лави для сидіння

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Валерія Гуржий
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Під час повітрянної небезпеки у метро збирається велика кількість людей, в той же час у метрополітені немає необхідної кількості мість для сидіння. Для цього у підземці встановлять модульні лави.

Про це повідомили у Червоному Хресті.

Конструкція лави складається з двох сегментів, які легко та швидко кріпляться між собою без застосування дрібних деталей та додаткового інструменту. На одному сегменті одночасно може сидіти 7-8 осіб, і він витримує навантаження близько 1700 кг.

Лави передав Благодійний фонд LITUA kartu та Торгово-промислова палата Латвії.

Фото: Червоний Хрест

Опубліковано: 24 липня 2023
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