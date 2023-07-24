Український голден ель офіційно визнали стилем пива

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Ірина Маймур
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Український голден ель офіційно визнали окремим стилем пива. Нещодавно він отримав сторінку в оновленій версії довідника Європейської спілки споживачів пив.

Як пояснюють популяризатори голден елю, цей крок дуже важливий для всієї української спільноти пивоварів і любителів пива. Адже подібні довідники переглядаються рідко, укладачі ставляться до нових стилів скептично. «Це цілком зрозуміло в сьогоднішньому світі, швидкому на появу трендів і так само швидке їхнє зникнення», зазначають пивні ентузіасти. Саме тому поява в довіднику — це великий крок до визнання як українського голден елю, так і українського пивоваріння загалом.

Рецепт елю створили безпосередньо в Україні, а з 2009 року він широко представлений на ринку.

У другій половині 2021 року пивні ентузіасти, пивовари і представники галузі об’єдналися, аби популяризувати український голден ель.

Щоб виокремити й описати стиль, експерти порівнювали рецепти пивоварів і проводили дегустації. За смаками український голден ель «досить міцний, та водночас округлий і повнотілий, з виразним солодкуватим післясмаком і легкою ноткою коріандру».

Відтоді український голден ель варять у США, Англії, Шотландії, Данії, Польші, Ірландії та Канаді. Невдовзі планують почати варити у Швейцарії. Стиль став гостьовою категорією на конкурсі U.S. Open Beer Championship 2022, отримав власну категорію в спеціалізованому пивному застосунку Untappd і цього місяця доєднався до стилів довідника Європейської спілки споживачів пив.

Опубліковано: 24 липня 2023
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