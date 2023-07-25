На Виноградарі запрацював бар Rozliwine з вином, коктейлями й музичними вечірками

На Виноградарі в ЖК «Варшавський» розпочав роботу бар Rozliwine.

Власники позиціонують заклад як «бар біля вашого дому», пише Posteat.

Rozliwine пропонує великий вибір вина на розлив власного імпорту. Вино можна пити в закладі або взяти із собою.

Також тут є різноманітні авторські коктейлі та твісти на класику. На День Києва шеф-бармен Ростислав розробив коктейль зі смаком цукерок «Київ вечірній». Під час подачі до нього прикріплюють мінілистівку із зображенням столиці.

У Rozliwine організовують вечори із живою музикою та сетами від діджеїв, бранчі та майстер-класи з приготування коктейлів.

Це вже другий заклад мережі. Перший запрацював за 10 днів до повномасштабного вторгнення росії на вулиці Драгоманова.

Ціни: плато антіпасті — 230 грн, вітелло тонато — 250 грн, паштет із цибулевим конфітюром — 160 грн, Prosecco Segreto — 89 грн/150 мл, Pagos del Rey «Pulpo» — 450 грн/750 мл, коктейль Little Sweety — 220 грн, коктейль Lebowski — 220 грн, коктейль зі смаком цукерок «Київ вечірній» — 250 грн

Адреса: вул. Олександра Олеся, 6Б

Режим роботи: щодня 12:00 — 23:00

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Фото: Rozliwine