Заварюють чай різними способами: На Бессарабській площі відкрилася чайна "Ба"

На Бессарабській площі відкрилася чайну «Ба», де подають 29 видів екологічного чаю.

Про це пише The Village Україна.

Він з різних регіонів – Тайваню, а також провінцій Китаю Юньнань і Фуцзянь. Пропонують класичні чаї й більш експериментальні позиції.

Чайне листя «Ба» отримує від фермерів напряму. Кожну позицію компанія SGS перевіряє на пестициди. Чаю подають у посуді з кераміки, яку виготовили майстри з китайського міста Дзіндечжень. В інтерʼєрі використали черепицю, якою українці, як і жителі Азії, стилізують власні загорожі. Черепицю, які вже понад 80 років, використали для оздоблення стін і великого столу.

Ціни: метод заварювання «Гань Пао» – 300 грн, метод тіпод – 260 грн, метод тен – 500 грн, чай, зварений на вогні – 700 грн, кава хенд-брю – 80 грн, мате – 300 грн, тарталетка з горгонзолою – 120 грн, трюфельна цукерка з малиною – 50 грн.

Де: Бессарабська площа, 2.

Графік роботи: з 12:00 до 22:00

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Фото: Ба