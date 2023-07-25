Український беспілотник Sirko запустили у серійне виробництво

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Валерія Гуржий
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Український безпілотний авіаційний комплекс Sirko, розроблений харківськими інженерами, запустили в серійне виробництво.

Про це розповів голова наглядової ради ТОВ «Науково-виробнича компанія Skyassist» Ігор Криничко, пише "Укрінформ".

“Нарешті можемо сказати, що серійне виробництво ми вже запустили. І зараз воно триває”, - сказав Криничко.

За його словами, близько тижня тому комісія від Міноборони України прийняла рішення надати доступ до експлуатації БПАК Sirko у військах.

Поки про державну закупівлю не йдеться, комплекси закуповують для військових за волонтерські кошти. Розробники вже зібрали відгуки про практичне використання.

Протягом червня для військових відвантажили майже сотню комплексів. При цьому потужності дозволяють робити 800-1000 на місяць. Окрім того, компанія продовжує розробляти ударну версію безпілотника.

Фото: Укрінформ

Опубліковано: 25 липня 2023
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