У Бучанській громаді запустили сонячну електростанцію

У селі Гаврилівка Бучанської громади запрацювала сонячна електростанція. Вона заживлює насосну станцію, яка постачає воду жителям.

Про це повідомила Бучанська міська рада.

Площа першої черги сонячних панелей становить 580 кв.м.

Попри те, що проєкт пілотний, як зазначають фахівці, вже можна говорити про його результативність.

Зазначається, що проєкт реалізовано підприємством «Теплокомунсервіс» за підтримки Бучанської міської ради в співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку.

Фото: Бучанська міська рада