У Бучанській громаді запустили сонячну електростанцію

460
Ірина Маймур
share share

У селі Гаврилівка Бучанської громади запрацювала сонячна електростанція. Вона заживлює насосну станцію, яка постачає воду жителям.

Про це повідомила Бучанська міська рада.

Площа першої черги сонячних панелей становить 580 кв.м.

Попри те, що проєкт пілотний, як зазначають фахівці, вже можна говорити про його результативність.

Зазначається, що проєкт реалізовано підприємством «Теплокомунсервіс» за підтримки Бучанської міської ради в співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку.

Фото: Бучанська міська рада

Опубліковано: 26 липня 2023
share share
У центрі Львова хочуть встановити дерев'яні компостні вбиральні У центрі Львова хочуть встановити дерев'яні компостні вбиральні «Укрзалізниця» показала новий міжнародний квиток без російської мови «Укрзалізниця» показала новий міжнародний квиток без російської мови Good bread відкриває у Києві простір для людей з ментальною інвалідністю з майстернями, лекторієм та пекарнею Good bread відкриває у Києві простір для людей з ментальною інвалідністю з майстернями, лекторієм та пекарнею Київські активісти реставрують старовинні двері університету Шевченка Київські активісти реставрують старовинні двері університету Шевченка Біля Золотих воріт відкрили оновлений бар Prostir з музичними вечірками і благодійними заходами Біля Золотих воріт відкрили оновлений бар Prostir з музичними вечірками і благодійними заходами Супермаркети «Сільпо» потрапили до переліку найкращих магазинів Європи: які саме Супермаркети «Сільпо» потрапили до переліку найкращих магазинів Європи: які саме Стало відомо, хто отримає гроші від Тайваню на Оболонський міст у Києві Стало відомо, хто отримає гроші від Тайваню на Оболонський міст у Києві На Кільцевій дорозі повністю відкрили рух На Кільцевій дорозі повністю відкрили рух
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.