Біля Золотих воріт відкрили оновлений бар Prostir з музичними вечірками і благодійними заходами

Оновлений бар Prostir запрацював на вулиці Гончара.

Раніше він розташовувався на одній локації з перукарнею White Sprut. Наразі ж повністю зайняв усе приміщення, пише The Village Україна.

Аби вдвічі розширити простір, власники знесли стіну, зробили опенспейс і посадку за столиками «для побачень» та облаштували місце для благодійних заходів, гостьових бартендінгів і шоукейсів електронної музики від Module й молодих українських артистів.

У Prostir пропонують класичні коктейлі та спеціалітети. Крім оновленого інтер’єру, у закладі додали нові позиції на барі, зокрема коктейлі й лимонади.

Prostir започаткував благодійний проєкт United Events для збору кошти на перемогу. Йдеться про формат благодійного ярмарку, на якому є фудкорт, виступи локальних артистів і попапи невеликих брендів. Перші благодійні івенти вже провели у Prostir та магазині вінілу Abo Records на Кудрявці. До кінця літа хочуть провести ще кілька таких заходів у районі Золотих воріт.

Ціни: напій на шампанських дріжджах — 120 грн, крафтовий лікер із лаймом і горіхом — 90 грн, «подвійний кокос на льоду» — 180 грн

Адреса: вулиця Гончара, 38А

Режим роботи: щодня 16:00–22:00

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Фото: Prostir