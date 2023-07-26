Good bread відкриває у Києві простір для людей з ментальною інвалідністю з майстернями, лекторієм та пекарнею

Інклюзивна пекарня Good bread 27 липня відкриє у Києві простір для людей з ментальною інвалідністю GoodBread.Hub.
Він об’єднає пекарню, цех для приготування обідів для бездомних, лекторіум, мистецьку та столярну майстерні.
GoodBread.Hub відкриють неподалік від Дарницького залізничного вокзалу на вулиці Алматинській, 2/1.
В одній будівлі на чотирьох поверхах облаштують:
- інклюзивну пекарню Good bread, яка працює з 2017 року. Більше приміщення дасть змогу випікати більше і дати зайнятість більшій кількості людей, кажуть у пекарні.
- кулінарний цех для приготування обідів для бездомних. Тут продовжиться реалізація проекту FoodFighters, який був зупинений через початок повномасштабної війни.
- столярну та мистецьку майстерні для дорослих з ментальною інвалідністю. Яка має на меті розвивати культуру інклюзивного мистецтва та формувати цінність творів безвідносно до діагнозу митців.
- лекторіум для навчання супровождуючих роботі людей з інвалідністю.
Пекарня Good bread продовжить випікати хліб для жителів деокупованих і прифронтових територій у новому приміщенні.