На Лісовому масиві більшість входів у будинки та закладів недоступні для людей з інвалідністю: дослідження

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Марія Іващук
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Журналісти видання “Тексти” провели дослідження у чотирьох житлових мікрорайонах Києва, Запоріжжя, Луцька й Житомира на предмет доступності міського простору для людей, які пересуваються на колісних кріслах.

Фото: Texty org

В усіх чотирьох містах недоступними виявилися більшість входів у житлові будинки та до закладів.

“Чому саме мікрорайони? Бо більшість мешканців міст живе саме в подібних районах, а не в центрі. Чому саме ці міста? Ми намагалися взяти міста з різних куточків країни. Також врахували, що в Житомирі, наприклад, є багато військових частин, а отже, живе багато військових”, – кажуть автори дослідження.

Згідно результатів дослідження, у Києві на мікрорайоні “Лісовий” недоступні:

  • 82% входів у будинки,
  • 72% входів у заклади,
  • 25% доріг

Серед проблем, що роблять простір неінклюзивним: недоступні входи в заклади через високі сходи і ненормативні пандуси, погана якість дорожнього покриття, високі бордюри і відсутність з'їздів.

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За основу методології брали Альбом безбарєрних рішень — практичний посібник, який рекомендує й на прикладах ілюструє, як міське середовище може бути дружнім до різних користувачів.

У кожному з чотирьох міст журналісти залучали людей, які обійшли обрані житлові масиви й оцінили їхню доступність за визначеними параметрами. Детальніше про методологію тут.

Опубліковано: 26 липня 2023
Лісова інклюзивність
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