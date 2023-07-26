На Лісовому масиві більшість входів у будинки та закладів недоступні для людей з інвалідністю: дослідження

Журналісти видання “Тексти” провели дослідження у чотирьох житлових мікрорайонах Києва, Запоріжжя, Луцька й Житомира на предмет доступності міського простору для людей, які пересуваються на колісних кріслах.

Фото: Texty org

В усіх чотирьох містах недоступними виявилися більшість входів у житлові будинки та до закладів.

“Чому саме мікрорайони? Бо більшість мешканців міст живе саме в подібних районах, а не в центрі. Чому саме ці міста? Ми намагалися взяти міста з різних куточків країни. Також врахували, що в Житомирі, наприклад, є багато військових частин, а отже, живе багато військових”, – кажуть автори дослідження.

Згідно результатів дослідження, у Києві на мікрорайоні “Лісовий” недоступні:

82% входів у будинки,

72% входів у заклади,

25% доріг

Серед проблем, що роблять простір неінклюзивним: недоступні входи в заклади через високі сходи і ненормативні пандуси, погана якість дорожнього покриття, високі бордюри і відсутність з'їздів.

enter image caption here

За основу методології брали Альбом безбарєрних рішень — практичний посібник, який рекомендує й на прикладах ілюструє, як міське середовище може бути дружнім до різних користувачів.