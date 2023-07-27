У львівському університеті Франка відреставрують аварійний скляний дах

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Марія Іващук
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У Львівському національнорму університеті імені Івана Франка планують відреставрувати скляний дах. Про це повідомив керівник пресцентру ЛНУ Олег Вівчарик виданню “Твоє місто”.

В університеті зазначають, що нещодавно скло від декількох сегментів ліхтаря випало в актову залу. У той момент в залі не було людей. Також товщина і якість скла не відповідає сучасним вимогам безпеки – особливо в час повномасштабної війни, коли ударні хвилі від вибухів можуть досягати і головного корпусу ЛНУ.

Вартість робіт складає 1 020 995 грн. Джерела фінансування в університеті наразі не назвали.

Роботи планують завершити до початку навчального року.

Опубліковано: 27 липня 2023
Львів
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