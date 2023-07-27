"Укрзалізниця" запустила до польського Хелма потяг із ілюстрацією Олександра Грехова

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Марія Іващук
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«Укрзалізниця» та Port of Culture реалізували проєкт брендингу потяга сполученням Київ—Хелм, який уже найближчим часом вирушить у перший рейс.

Про це повідомила кураторка проєкту Катя Тейлор.

Фото: Катя Тейлор

Ілюстрацію до вагону створив художник Олександр Грехов.

“Головними символами малюнку є музичні інструменти, які нагадують про магію музики. Вони представлені у вигляді українських пташок. В тому числі це алюзія до масової вимушеної еміграції, що спричинена повномасштабним вторгненням”, – йдеться у повідомленні.

Проєкт створили до нового сезону шоу “Голос Країни”, що створюється у співпраці з Польшею.

Опубліковано: 27 липня 2023
Укрзалізниця
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