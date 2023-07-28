На Ярославовому Валу відкрився коктейльний бар Lunca від команди херсонців

На Ярославовому Валу запрацював у тестовому режимі коктейльний бар Lunca від підприємців із Херсона.

Офіційне відкриття планують на 4 серпня, пише Posteat.

Lunca був «першим спікізі-баром Херсона», який працював з 2015 року і навіть під час окупації, поки в червні 2022 року його приміщення не забрали російські окупанти.

Навесні команда закладу зібралася у Києві, аби відкрити бар у столиці. Засновники запевняють, що «на Золотих воротах повторили атмосферу, яку створювали протягом семи років в Херсоні».

У меню є закуски та антіпасті, салати, основні страви і десерти. На барі пропонують 14 видів міцного алкоголю, пиво, вино, безалкогольні напої та коктейлі.

Ціни: паніпурі з соленим сиром та овочевим конкасе — 225 грн, страчателла з томатами чері та зеленою олією – 215 грн, бургер з сирною котлетою – 260 грн, тірамісу – 115 грн, коктейль Butterfly spritz – 250 грн, коктейль White Zen – 250 грн

Адреса: вул. Ярославів вал, 9

Режим роботи: щодня 16:00-22:00

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Фото: Lunca