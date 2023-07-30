У Києві відкрилася виставка авторки панно на станції «Хрещатик»

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Валерія Гуржий
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28 липня у Музеї народного декоративного мистецтва відкрилася виставка, яка присвячена авторці керамічного декору на станції метро «Хрещатик». У день відкриття мисткині Оксані Грудзинській виповнилося 100 років.

На виставці можна побачити декоративні вази, пласти, тарелі, підготовчі ескізи, а також один із варіантів керамічного панно станції метро «Хрещатик». Вони складаються з 12 типів прямокутних плиток з яскравими квітковими візерунками, які мають безліч варіантів компонування. Контури малюнка виконані технікою невисокого, ледь виступаючого рельєфу, і розписані кольоровими поливами відновного вогню.

Також до ювілею музей випустив альбом творів художниці та подарував їй на відкритті.

Оксана Грудзинська народилася у Москві та закінчила інститут прикладного та декоративного мистецтва, де її навчали Олександр Дейнека та Роберт Фальк. З середини 1947 року художниця почала працювати в експериментальній майстерні художньої кераміки в Києві. Створювала декоративні панно, настінні тарелі, вази, куманці. Вона є заслуженею художницею України, членкинею Національної спілки художників України та автором багатьох керамічних творів, що прикрашають міста України, інтер’єри будинків та музейні експозиції.

Фото: Музей народного декоративного мистецтва

Опубліковано: 30 липня 2023
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