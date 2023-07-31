Бренд INRO та художниця Ліліт Саркісян запустили благодійну колаборацію для відновлення Ботанічного саду

Парфумерно-косметичний бренд INRO об’єднався з українською художницею Ліліт Саркісян у благодійній колаборації, аби допомогти у відновленні квіткової колекції Ботанічного саду ім. Гришка.

Вони створили аромадифузори та свічки, присвячені квітам, які постраждали внаслідок воєнних дії.

Художниця зобразила на пакованні в акварельній техніці магнолії, камелії та азалії, саме вони і стали головними ароматами колекції.

Весь прибуток передадуть Ботанічному саду на відновлення рослин: магнолій, азалій, орхідей, дерев яблуні та берези, ялівцю, тису, рідкісних цибулинних рослин.

Щодо цін, то парфюмована свічка "Камелія" коштує 850 грн, а аромодифузор - 1300 грн.

Фото: INRO