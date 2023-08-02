Скільки грошей на відбудову Ірпеня витрачають без тендерів на Prozorro – дослідження

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Марія Іващук
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На відбудову Ірпеня 558 мільйонів гривень віддадуть підрядникам, яких обрали без тендерів на Prozorro, повідомляє Transparency International Ukraine.

Це 60% вартості усіх договорів щодо відбудови міста, які уклали станом на 19 липня 2023 року. Про це йдеться в дослідженні проєкту Dozorro.

Із 547 договорів лише 28 уклали за результатами конкурентних процедур. Решту закупівель проводили без використання електронної системи Prozorro. Фактично підрядників замовники переважно обирали напряму самостійно, без конкурентних торгів.

Лідер закупівель відбудови в Ірпені — київське ТОВ «І. Б. К. Девелопмент» (135 мільйонів гривень). Компанія не раз ставала фігурантом кримінальних проваджень. Нещодавно фірма мала виконати капремонт в Національному університеті біоресурсів і природокористування, але не зробила цього, хоч і отримала за це 30 мільйонів гривень.

Фото: _irpinhouse

Опубліковано: 02 серпня 2023
Ірпінь
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