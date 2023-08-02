Gunia Project, Bevza та Makhno Studio: Німецьке видавництво опублікувало книгу про українських креативників

У німецькому видавництві gestalten вийшла друком книжка Ukraine Rising про 70 українських креативників у різних галузях – графічному дизайні, архітектурі, живописі, фотографії, музиці, моді та гастрономії.

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У виданні пʼять розділів, які присвячені крафтовим виробництвам, візуальній культурі, моді, промисловому дизайну та архітектурі.

Проєкт реалізовано спільно з українською видавчинею Люсією Бондар.

Серед учасників проєкту українські бренди Gunia Project, The Coat by Katya Silchenko, Bevza, Litkovska, KseniaSchnaider та J'amemme, архітектурні дизайн-бюро Faina, Makhno Studio, loft buro, balbek bureau та YOD Group, музиканти Alyona Alyona, Kalush Orchestra та Onuka, дует фотографів Synchrodogs, художники та графіки Waone, Ангеліна Голембівська, Лесь Панчишин та Олексій Чекаль та багато інших яскравих представників сучасної креативної спільноти України.

Ukraine Rising вже отримала дистрибуцію по всьому світу й продається в тому числі у таких великих мережах як Target і Fnac.