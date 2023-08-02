У "Сільпо" з'явилися стенди з найрейтигновішими винами з Vivino

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Марія Іващук
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Мережа «Сільпо» почала співпрацю з системою рейтингу вин Vivino.

У 37 магазинах з’явилися стенди з винами Власного імпорту, які мають високий рейтинг за оцінками користувачів Vivino. Якщо проєкт виявиться успішним, в листопаді його розширять на 250 супермаркетів мережі.

“Ми бачимо, як гостям інколи складно зорієнтуватися у винному асортименті. Вибір потребує часу, і не кожен хоче спілкуватися з сомельє. Хоча насправді вино – це проста тема. Регалії виробника чи назва не мають великого значення. Вино або вам подобається, або ні”, — розповідає керівниця напряму вина Власного імпорту «Сільпо» Анна Пекер.

Щоб дізнатися рейтинг вина, необхідно лише просканувати його етикетку в додатку Vivino. Згідно зі шкалою Vivino цікавим та вартим уваги вважається вино з оцінкою від 3,7 і вище.

Vivino — це система рейтингу вин, яка використовує п’ятизіркову систему оцінювання. Понад 64 млн користувачів Vivino надали оцінки та нотатки про дегустацію понад 16 мільйонів вин з усього світу. Застосунок є безкоштовним та доступний для завантаження на пристрої Android, Apple і Windows.

Опубліковано: 02 серпня 2023
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