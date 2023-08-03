Даша Астаф’єва випустила застосунок з українськими аудіокнигами UnderBooks

Команда співачки й волонтерки Даші Астаф’євої випустила застосунок UnderBooks.

Там зібрані книги про історію і культуру України, твори українських митців та аудіокнижки, озвучені українськими артистами.

Наразі застосунок доступний для завантаження тільки в App Store. У Google Play він зʼявиться незабаром.

За добу UnderBooks опинився на 2 місці по завантаженнях в рейтингу «Книги»

Над озвученням книг працювали Даша Асаф’єва, В’ячеслав Скорик, Тетяна Гончарова, Даніела Заюшкіна, Міла Єрьоміна, Володимир Дантес та Роман Мещеряков.

Поки що в застосунку наявні лише сім аудіокнижок, однак твори будуть постійно додаватись.

В UnderBooks можна:

читати книги із можливістю налаштувати шрифти;

прослуховувати аудіокниги зі збереженням прогресу;

використовувати фоновий режим прослуховування;

обирати треки для запуску в паралельній доріжці.

Підписка на місяць у застосунку вартує $9,99.

Фото: UnderBooks