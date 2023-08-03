Даша Астаф’єва випустила застосунок з українськими аудіокнигами UnderBooks

Команда співачки й волонтерки Даші Астаф’євої випустила застосунок UnderBooks.
Там зібрані книги про історію і культуру України, твори українських митців та аудіокнижки, озвучені українськими артистами.
Наразі застосунок доступний для завантаження тільки в App Store. У Google Play він зʼявиться незабаром.
За добу UnderBooks опинився на 2 місці по завантаженнях в рейтингу «Книги»
Над озвученням книг працювали Даша Асаф’єва, В’ячеслав Скорик, Тетяна Гончарова, Даніела Заюшкіна, Міла Єрьоміна, Володимир Дантес та Роман Мещеряков.
Поки що в застосунку наявні лише сім аудіокнижок, однак твори будуть постійно додаватись.
В UnderBooks можна:
Підписка на місяць у застосунку вартує $9,99.
Фото: UnderBooks