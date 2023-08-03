Даша Астаф’єва випустила застосунок з українськими аудіокнигами UnderBooks

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Ірина Маймур
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Команда співачки й волонтерки Даші Астаф’євої випустила застосунок UnderBooks.

Там зібрані книги про історію і культуру України, твори українських митців та аудіокнижки, озвучені українськими артистами.

Наразі застосунок доступний для завантаження тільки в App Store. У Google Play він зʼявиться незабаром.

За добу UnderBooks опинився на 2 місці по завантаженнях в рейтингу «Книги»

Над озвученням книг працювали Даша Асаф’єва, В’ячеслав Скорик, Тетяна Гончарова, Даніела Заюшкіна, Міла Єрьоміна, Володимир Дантес та Роман Мещеряков.

Поки що в застосунку наявні лише сім аудіокнижок, однак твори будуть постійно додаватись.

В UnderBooks можна:

  • читати книги із можливістю налаштувати шрифти;
  • прослуховувати аудіокниги зі збереженням прогресу;
  • використовувати фоновий режим прослуховування;
  • обирати треки для запуску в паралельній доріжці.

Підписка на місяць у застосунку вартує $9,99.

Фото: UnderBooks

Опубліковано: 03 серпня 2023
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