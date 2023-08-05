Гостинний двір офіційно став пам'яткою архітектури національного значення

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Валерія Гуржий
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Суд офіційно підтвердив, що Гостинний двір на Контрактовій площі є пам'яткою архітектури національного значення.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.

Позов стосувався визнання протиправною та нечинною постанови Кабінету Міністрів щодо зміни категорії пам’ятки місцевого значення «Гостинний двір на категорію національного значення.

Суд підтвердив законність зміни категорії пам’ятки Гостинний двір з місцевого на національного значення.

Раніше ми розповідали про концепцію, за якою можуть оновити Гостиний двір. Серед іншого, у будівлі пропонують створити багатофункціональний або культурний простір, а у подвір’я можуть повернути дерева або використати його як виставковий центр.

Фото: КМДА

Опубліковано: 05 серпня 2023
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