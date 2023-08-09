Біля Маріїнського парку відкрили Bruncho Cafe із триповерховими сніданками-бранчами

Біля Маріїнського парку розпочав роботу новий заклад Bruncho Cafe.

Власники кафе — молода пара Аліна та Дмитро. Вони — уже досвідчені підприємці, тому навіть під час війни відкривають нові проєкти, пише Posteat.

Назву закладу обрали, поєднавши слова breakfast і lunch», розповідають власники.

Головна фішка кафе — великі триповерхові сніданки-бранчі за єдиною ціною. Їх готують упродовж усього дня на вихідних і з 09:00 до 13:00 у будні.

Крім того, у меню є ланчі, салати, закуски і бургери. До напоїв пропонують авторські коктейлі. Також діє постійна акція «1+1=3» на Aperol Spritz.

Ціни: капучино — 45 грн, норвезький бранч — 189 грн, рожева паста — 219 грн, круасан-салат з овочами гриль — 159 грн, бургер вишня-дорблю — 255 грн, коктейль Mango Sour — 189 грн

Адреса: вул. Інститутська, 27/6

Режим роботи: щодня з 09:00 до 22:00

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Фото: Bruncho Cafe