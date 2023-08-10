Інтерпретація вуличної класики від PUMA X RIPNDIP

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Олександра Явник
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PUMA анонсували запуск колаборації з американським стріт-стайл брендом RIPNDIP, натхненним відомими творами мистецтва і масової культури. Реліз PUMA X RIPNDIP планується на кінець літа – сезон переходу, коли всі починають скидати з себе літні образи та готуватися до повернення реальності і звичних справ. Відтворюючи основну ідею перетворення, PUMA втілює цю колекцію в життя за допомогою триппі-мотивів, трансформацій та оптичних ілюзій.

Засновник RIPNDIP скейтбордист Райан О'Коннор розпочав свою діяльність з трафаретного друку футболок для друзів у Флориді. Скромний початок не завадив RIPNDIP швидко перетворитися на один з найпопулярніших брендів вуличного одягу. Цьому успіху значною мірою варто завдячувати талісману – Лорду Нермалу, усміхненому коту, який завжди всіх веселить.

RIPNDIP привнесли здорову дозу свого грайливого та іронічного ставлення до класики вуличного одягу. Знаковим елементом колекції став кіт Нермал, що показує середній палець. Будьте готові побачити його у цій колаборації на деяких з найпопулярніших моделях кросівок – Slipstream і Suede, худі та футболок від PUMA, а також спеціальну графіку, на якій Нерм перетворюється на логотип PUMA Cat. Ця колаборація зібрала натхнення як з хіп-хоп культури, так і зі стилю скейтерів, які завжди шукають модний і водночас зручний одяг.

Колекцію PUMA X RIPNDIP можна буде придбати з __ у мережі флагманських магазинів PUMA в ТРЦ “ЦУМ” та “Ocean Plaza”, а також на офіційному сайті “PUMA Ukraine”

Опубліковано: 10 серпня 2023
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