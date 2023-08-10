Польське видавництво випустить книжку про львівську кухню від пані Стефи

Краківське видавництво Wydawnictwo Znak випустить книжку «Львівська кухня» дослідниці галицької кухні Маріанни Душар, більш відомої як пані Стефа.

Про це повідомляє Інститут галицької кухні.

Консультантом книжки став історик Ігор Лильо. Видання описує більше 100 страв, що стали традиційними для Львова, а також емоційні спогади та історичні байки навколо львівських смаків. Текст ілюстрований фотографіями авторки Маріанни Душар.

Передпродаж на книгу вже відкрили за спеціальною ціною, 60 злотих (близько 540 гривень). «Львівська кухня» вийде 6 вересня. Також книга вийде в українському перекладі.