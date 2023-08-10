Польське видавництво випустить книжку про львівську кухню від пані Стефи

12
Марія Іващук
share share

Краківське видавництво Wydawnictwo Znak випустить книжку «Львівська кухня» дослідниці галицької кухні Маріанни Душар, більш відомої як пані Стефа.

Про це повідомляє Інститут галицької кухні.

Консультантом книжки став історик Ігор Лильо. Видання описує більше 100 страв, що стали традиційними для Львова, а також емоційні спогади та історичні байки навколо львівських смаків. Текст ілюстрований фотографіями авторки Маріанни Душар.

Передпродаж на книгу вже відкрили за спеціальною ціною, 60 злотих (близько 540 гривень). «Львівська кухня» вийде 6 вересня. Також книга вийде в українському перекладі.

Опубліковано: 10 серпня 2023
share share
Київ планує закупити тролейбуси на 50 млн євро Київ планує закупити тролейбуси на 50 млн євро В Україні пропонують штрафувати за російську музику в громадських місцях В Україні пропонують штрафувати за російську музику в громадських місцях Рівненська компанія створила застосунок для італійського дому моди Fendi Рівненська компанія створила застосунок для італійського дому моди Fendi Українська стартаперка потрапила до регіонального списку Forbеs "30 до 30" Українська стартаперка потрапила до регіонального списку Forbеs "30 до 30" У Києві біля деяких шкіл збудують окремі підземні укриття У Києві біля деяких шкіл збудують окремі підземні укриття На Подолі знесли 200-річний будинок На Подолі знесли 200-річний будинок В окупованому Криму росіяни зводять амфітеатр на території «Херсонеса Таврійського» В окупованому Криму росіяни зводять амфітеатр на території «Херсонеса Таврійського» У Києві розробили 15 сценаріїв на випадок надзвичайної ситуації взимку У Києві розробили 15 сценаріїв на випадок надзвичайної ситуації взимку
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.