Біля "Мінської" відкрили шефське бістро Mish Mash

На вулиці Левка Лук’яненка (колишня Маршала Тимошенка) біля станції метро «Мінська» відкрили шефське бістро Mish Mash Юрія Приємського.
“Наша назва Mish-Mash означає мішаніна і ми змішуємо кухні світу, мрії, ідеї та любов до нових смаків”, – кажуть у команді закладу.
У стравах поєднують смаки сучасної ізраїльської, італійської та кримськотатарської кухонь.
Ціни: запечені перці з креветками на авокадо – 200 гривень, лабне – 130 грн, янтик із яловичиною – 75 гривень, шакшука з буряком та крем-сиром – 160 гривень, долма – 180 гривень, лимонад із грушею і кардамоном – 75 гривень
Адреса: вул. Левка Лук'яненка, 21
Режим роботи: 10:00 –22:00
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