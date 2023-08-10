Біля "Мінської" відкрили шефське бістро Mish Mash

На вулиці Левка Лук’яненка (колишня Маршала Тимошенка) біля станції метро «Мінська» відкрили шефське бістро Mish Mash Юрія Приємського.

“Наша назва Mish-Mash означає мішаніна і ми змішуємо кухні світу, мрії, ідеї та любов до нових смаків”, – кажуть у команді закладу.

У стравах поєднують смаки сучасної ізраїльської, італійської та кримськотатарської кухонь.