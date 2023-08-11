На Подолі відкрили новий заклад азійської кухні Pan Сhang

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Марія Банько
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На вулиці Ярославській розпочав роботу новий заклад Pan Сhang.

Засновники описують концепцію так: "аутентичне кафе, в якому поєднали різні кулінарні традиції східних країн, таких як В'єтнам, Китай, Південна Корея, Таїланд та Японія".

В меню є страви з усіх цих країн: в'єтнамський суп фо бо (для нього яловичий бульйон варять протягом 8 годин), корейські піпімпаб та чаджамен, тайський ПадТай та інші страви. В закладі пропонують також авторські лимонади, матчу, бабл-ті та різноманітні коктейлі. Наприклад, можна замовити коктейль Kabudzyo в азіатському стилі з текілою, лемонграсом, ананасовим соком та чилі.

Є винна карта з класичними та біодинамічними винами, а також сливовим японським вином.

Ціни: ПадТай з м'ясом, овочами та тайськими спеціями - 250 гривень, корейський чаджамен (холодна локшина з м'ясом та овочами у бобовому соусі) - 245 гривень, салат з креветками та манго - 185 гривень, фо бо - 285 гривень, неми з куркою - 195 гривень, мочі "манго-маракуйя" - 75 гривень, холодний синій bubble-чай - 115 гривень
Адреса: вул. Ярославська 32/33
Режим роботи: 12:00 - 22:00
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Опубліковано: 11 серпня 2023
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