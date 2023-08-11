На Подолі відкрили новий заклад азійської кухні Pan Сhang

На вулиці Ярославській розпочав роботу новий заклад Pan Сhang.

Засновники описують концепцію так: "аутентичне кафе, в якому поєднали різні кулінарні традиції східних країн, таких як В'єтнам, Китай, Південна Корея, Таїланд та Японія".

В меню є страви з усіх цих країн: в'єтнамський суп фо бо (для нього яловичий бульйон варять протягом 8 годин), корейські піпімпаб та чаджамен, тайський ПадТай та інші страви. В закладі пропонують також авторські лимонади, матчу, бабл-ті та різноманітні коктейлі. Наприклад, можна замовити коктейль Kabudzyo в азіатському стилі з текілою, лемонграсом, ананасовим соком та чилі.

Є винна карта з класичними та біодинамічними винами, а також сливовим японським вином.