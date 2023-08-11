На Лівобережній відкрили іспанський бар з тапасами Chiringuito

На Лівобережній відкрився новий іспанський бар з тапасами, тортильями та авторськими стравами. Протягом липня Chiringuito працював в тестовому режимі, офіційне відкриття заплановане на 12 серпня.

В основі меню — тапаси, іспанські холодні та гарячі закуски, які зазвичай замовляють до вина або пива. Наприклад, tapas con chorizo з ковбасою чорізо, маринованими оливками, в'яленими томатами, сиром брі та багетом або tapas con jamon: сет з хамоном, грісіні, брі, грушею та сальсою. Серед гарячих тапасів є смажені кальмари з соусом айолі, patatas bravas (іспанська закуску з картоплі в пікантному соусі) та печені падронські перці.

Також в меню є 4 види брускет ціною від 50 гривень.

Є й декілька основних страв: два види тортильї, смажені ковбаски в соусі з червоного вина, падронські перці, фаршировані чорізо та сиром, а також шпинат з чедером та вершковим соусом.

До закусок можна замовити келих вина (від 98 гривень) або коктейль за демократичними цінами (від 120 гривень). Літр сангрії на компанію коштує 495 гривень.