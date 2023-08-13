На Інститутській відкрився ресторан грузинської кухні Iveria

88
Валерія Гуржий
share share

На вулиці Інститутській, неподалік від станції метро «Арсенальна» відкрився ресторан грузинської кухні Iveria.

Про це пише The Village Україна.

У закладі пропонують страви традиційної кухні: хачапурі, хінкалі, національні грузинські закуски. У меню також є гарячі страви з м'яса і риби, домашнє вино та лимонад власного виробництва.

Заклад розташований у дворику та має літню терасу.

Ціни: хачапурі по-аджарськи – 215 грн, харчо – 125 грн, долма – 220 грн, баклажани з горіхами – 170 грн, люля-кебаб – 270 грн, хінкалі з телятиною – 37 грн, домашнє вино – 75 грн (100 мл), лимонад «Іверія» – 30 грн (250 мл)

Де: вулиця Інститутська, 25

Графік роботи: 10:00-21:00 з понеділка по суботу

Фото: The Village Україна

Опубліковано: 13 серпня 2023
share share
Через "Київ Цифровий" порахували населення та кількість авто у столиці Через "Київ Цифровий" порахували населення та кількість авто у столиці Восени обміліле озеро Синє на Виноградарі розчистять та наповнять водою Восени обміліле озеро Синє на Виноградарі розчистять та наповнять водою Німецький журналіст проїхав велосипедом майже 3 тисячі км, щоб зібрати гроші на підтримку України Німецький журналіст проїхав велосипедом майже 3 тисячі км, щоб зібрати гроші на підтримку України Українська режисерка отримала головну нагороду на Міжнародному кінофестивалі в Локарно Українська режисерка отримала головну нагороду на Міжнародному кінофестивалі в Локарно Міська влада розриває договір з орендарем, який зніс 200-річний будинок на Подолі: які ще рішення ініціюються Міська влада розриває договір з орендарем, який зніс 200-річний будинок на Подолі: які ще рішення ініціюються До Дня незалежності "Укрзалізниця" запустила додаткові поїзди між Києвом та Львовом До Дня незалежності "Укрзалізниця" запустила додаткові поїзди між Києвом та Львовом У серпні очікується найпотужніший зорепад року: коли його можна буде побачити У серпні очікується найпотужніший зорепад року: коли його можна буде побачити В Одесі офіційно відкрили пляжі та дозволили купатися у морі В Одесі офіційно відкрили пляжі та дозволили купатися у морі
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.