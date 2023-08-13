На Інститутській відкрився ресторан грузинської кухні Iveria

На вулиці Інститутській, неподалік від станції метро «Арсенальна» відкрився ресторан грузинської кухні Iveria.
Про це пише The Village Україна.
У закладі пропонують страви традиційної кухні: хачапурі, хінкалі, національні грузинські закуски. У меню також є гарячі страви з м'яса і риби, домашнє вино та лимонад власного виробництва.
Заклад розташований у дворику та має літню терасу.
Ціни: хачапурі по-аджарськи – 215 грн, харчо – 125 грн, долма – 220 грн, баклажани з горіхами – 170 грн, люля-кебаб – 270 грн, хінкалі з телятиною – 37 грн, домашнє вино – 75 грн (100 мл), лимонад «Іверія» – 30 грн (250 мл)
Де: вулиця Інститутська, 25
Графік роботи: 10:00-21:00 з понеділка по суботу
Фото: The Village Україна