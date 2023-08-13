На Інститутській відкрився ресторан грузинської кухні Iveria

Через "Київ Цифровий" порахували населення та кількість авто у столиці

Восени обміліле озеро Синє на Виноградарі розчистять та наповнять водою

Німецький журналіст проїхав велосипедом майже 3 тисячі км, щоб зібрати гроші на підтримку України

Українська режисерка отримала головну нагороду на Міжнародному кінофестивалі в Локарно

Міська влада розриває договір з орендарем, який зніс 200-річний будинок на Подолі: які ще рішення ініціюються

До Дня незалежності "Укрзалізниця" запустила додаткові поїзди між Києвом та Львовом

У серпні очікується найпотужніший зорепад року: коли його можна буде побачити

В Одесі офіційно відкрили пляжі та дозволили купатися у морі