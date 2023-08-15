FlixBus запускає рейс з Чернігова до Варшави та перший маршрут до Фінляндії

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Валерія Гуржий
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Європейський оператор автобусних перевезень FlixBus відкрив новий маршрут з Чернігова до Варшави. Він проходитиме й через Київ.

Новий маршрут N3227: Чернігів - Київ - Житомир - Рівне - Луцьк - Люблін - Варшава. Автобус за маршрутом курсуватиме чотири рази на тиждень. З Чернігова він відправлятиметься о 12:30 у понеділок, середу, п’ятницю та суботу. А з Варшави – у вівторок, четвер, суботу та неділю о 18:15. Квиток на цей рейс коштує 1699 грн.

Також перевізник повідомив про рейс з Києва до Гельсінкі, але він не прямий і має пересадку у Варшаві, а також паромну переправу. Після пересадки у Варшаві автобус їхатиме через Литву, Латвію та Естонію. Далі паромною переправою проходитиме Фінську затоку й їхатиме у Гельсінкі, Еспоо, Сало, Турку, Райсіо та Ваасі.

Фото: FlixBus

Опубліковано: 15 серпня 2023
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