Кава, коктейлі та благодійні івенти: біля Хрещатика відкрили кав’ярню-бар HillBar

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Ірина Маймур
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На вулиці Лютеранській запрацювала кав’ярня-бар HillBar.

Раніше на цій локації розташовувався заклад Brewtiful, пише The Village Україна.

В HillBar пропонують каву, десерти та коктейльну карту за категоріями: «Коктейль аперитив», «Коктейль день», «Коктейль вечір», «Коктейль авторка».

Також у закладі можна вибрати базовий інгредієнт із міцних напоїв, аби вам приготували коктейль на ньому.

У закладі є лимонади з китайських водоростей та алкогольна матча.

HillBar позиціонує себе як pets-friendly. Тут є коворкінг та проводять благодійні івенти.

Ціни: еспресо — 65 грн, капучино — 75 грн, коктейлі — від 200 грн, вафельний торт — 100 грн, брауні з вишнею — 100 грн, віскі — від 90 грн

Адреса: вулиця Лютеранська, 6

Режим роботи: щодня 09:00–21:00

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Фото: HillBar

Опубліковано: 15 серпня 2023
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