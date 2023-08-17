Jul представив оновлену колекцію футболок, присвячену українським альбомам 90-х

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Марія Іващук
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Бренд Jul представив другу колекцію «Українська хвиля», присвячену музичній сцені 90-х років.

До колекції увійшли унісекс-футболки, прикрашені принтами з обкладинками альбомів гурту «Скрябін», співачки Русі, Ірини Білик та обкладинок «Тріо Мареничі» й гурту «Воплі Відоплясова».

Перша колекція, що була представлена в серпні 2022 року, складалась з базових чорних та білих речей. У новому дропі Jul випустив футболки у молочному, графітовому, рожевому та кораловому кольорах.

Реліз колекції приурочили до Дня Незалежності України.

Вартість: 3199 грн
Сайт

Опубліковано: 17 серпня 2023
українські бренди
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