Ali Express внесли до списку міжнародних спонсорів війни

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Марія Іващук
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Китайська група компаній Alibaba Group Holding Limited (Ali Express) внесена НАЗК до переліку міжнародних спонсорів війни.

Ali Express продовжує працювати в РФ, зокрема надає свої платформи для продажу товарів, виготовлених з вивезеної з окупованих територій України міді.

У квітні 2023-го агенція Reuters повідомила, що китайська компанія Quzhou Nova закупала щонайменше 3220 тонн мідного сплаву на загальну суму $7,4 млн у Дебальцевського заводу металургійного машинобудування (окупованого росіяними) в період з 8 жовтня 2022 року по 24 березня 2023 року. З вивезеної з окупованих територій міді компанія виробляє товари, які продає на платформах Alibaba.

Також Alibaba вдається й до цензурування українського контенту на своїх платформах, пов’язаного з російською війною. У березні 2022 року Alibaba заблокувала профіль українського стрімера, який мав на AliExpress понад 268 тисяч підписників, за допис про війну. Водночас, проросійські дописи на платформі не видаляються.

“Всі наведені факти можуть свідчити про те, що компанія підтримує російську агресію не тільки фінансово, сплачуючи податки, але й ідеологічно”, – кажуть у НАЗК.

Фото: Glenn Carstens-Peters

Опубліковано: 18 серпня 2023
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