На Позняках відкрили кав’ярню Volume з кавою, десертами та сендвічами

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Ірина Маймур
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У ЖК «Патріотика» на Позняках відкрили кав’ярню Volume.

Volume — це простір, у якому кожен знайде своє, зазначають власники.

«Хтось обере його для відпочинку, хтось прийде попрацювати. Хтось запросить друзів на каву й пограти в настолки, а хтось захоче побути наодинці зі своїми думками, взявши чашечку улюбленого напою», — говорять вони.

У кав’ярні пропонують великий вибір кавових напоїв. До них можна замовити десерти, солоні сендвічі й салати.

Ціни: еспресо — 35 грн, фільтр — 60/70/80 грн, капучино — 45/50 грн, еспресо тонік — 70/75/80 грн, карамельний чізкейк — 95 грн, брауні — 65 грн, макарон — 60 грн

Адреса: вул. Єлизавети Чавдар, 38А

Режим роботи: щодня з 08:00 до 21:00

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Фото: Volume

Опубліковано: 18 серпня 2023
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