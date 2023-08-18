Біля Майдану Незалежності відкрили сімейний ресторан Very Well Cafe

На Малій Житомирській неподалік від Майдану Незалежності відкрився сімейний ресторан Very Well Cafe.

Раніше заклад цієї мережі працював біля Пасажу, однак його закрили навесні.

У ресторані пропонують сніданки, бізнес-ланчі, закуски, салати, супи, равіолі, пасту, основні й перші страви і страви на грилі, гарніри й десерти.

Серед напоїв є алкогольні та безалкогольні коктейлі й напої.

Ще чотири заклади мережі Very Well Cafe працюють на Дніпровській набережній і вулицях Чорновола, Сікорського й Леваневського.

Ціни: омлет або яєчня зі слабосолоним лососем із салатом із томатів, сиром філадельфія та гуакамоле — 45 грн, сирники з вишневим соусом і сметаною — 145 грн, брускети з гуакамоле, печеним перцем і в’яленими томатами — 128 грн, паста «Карбонара» — 175 грн, теплий яблучний пиріг із ванільним морозивом — 115 грн

Адреса: вулиця Мала Житомирська, 3

Режим роботи: щодня з 11:00 до 22:00

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Фото: Very Well Cafe