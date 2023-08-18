Біля Майдану Незалежності відкрили сімейний ресторан Very Well Cafe

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Ірина Маймур
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На Малій Житомирській неподалік від Майдану Незалежності відкрився сімейний ресторан Very Well Cafe.

Раніше заклад цієї мережі працював біля Пасажу, однак його закрили навесні.

У ресторані пропонують сніданки, бізнес-ланчі, закуски, салати, супи, равіолі, пасту, основні й перші страви і страви на грилі, гарніри й десерти.

Серед напоїв є алкогольні та безалкогольні коктейлі й напої.

Ще чотири заклади мережі Very Well Cafe працюють на Дніпровській набережній і вулицях Чорновола, Сікорського й Леваневського.

Ціни: омлет або яєчня зі слабосолоним лососем із салатом із томатів, сиром філадельфія та гуакамоле — 45 грн, сирники з вишневим соусом і сметаною — 145 грн, брускети з гуакамоле, печеним перцем і в’яленими томатами — 128 грн, паста «Карбонара» — 175 грн, теплий яблучний пиріг із ванільним морозивом — 115 грн

Адреса: вулиця Мала Житомирська, 3

Режим роботи: щодня з 11:00 до 22:00

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Фото: Very Well Cafe

Опубліковано: 18 серпня 2023
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