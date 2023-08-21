На Львівщині планують відновити палац 18 століття

У селищі Розділ, що на Львівщині планують відновити палац Жевуських-Лянцкоронських, який є однією із тих пам’яток, які творять обличчя Роздолу.

Про це повідомили у Львівській ОДА.

Зараз він і прилегла паркова територія потребують комплексної ревіталізації. Попередній власник не зміг відновити споруду. У 2017 році Прокуратура Львівщини повернула памʼятку у власніть держави.

"Новий власник палацу – інвестиційна компанія EFI Group – обіцяє відновити його. Компанія планує не тільки відреставрувати палац, а й створити проєкт, який сприятиме розвитку місцевої економіки та поповненню бюджету Роздолу», – зазначив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Серед варіантів, які обговорюють: створення на базі палацу сучасного реабілітаційного центру для військових, відкриття приватної школи англійського типу або п’ятизіркового готелю.

Фото: Львівська ОДА