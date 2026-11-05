«Сільпо» відзначить 28-річчя ностальгічними цінами: які товари можна буде придбати

З 5 до 18 листопада «Сільпо» святкуватиме своє 28-річчя акцією «Сільпоріччя». До дня народження мережа підготувала ностальгічні ціни на окремі товари, які покупці зможуть отримати після виконання спеціальних завдань у мобільному застосунку.

Зокрема, дволітровий «Живчик» можна буде придбати за 19,99 грн, пакунок MacCoffee Original 3в1 (10 × 20 г) — за 12,99 грн, а масло «Біло» Екстра 82% (400 г) — за 59,99 грн.

Які завдання потрібно виконати

Щоб придбати товари за ностальгічними цінами, потрібно виконати такі умови:

Для «Живчика» — зробити покупку від 600 грн.

Для MacCoffee — від 800 грн.

Для масла «Біло» — від 2800 грн.

Виконувати завдання можна і в супермаркетах «Сільпо», і замовляючи з доставкою.

Крім того, в застосунку будуть доступні інші завдання. Наприклад, зробити три покупки протягом тижня або придбати товари на певну суму, додавши до чека продукт власної торгової марки мережі.

Кожен покупець отримає від двох до п’яти спільних завдань і ще п’ять персональних, підібраних саме під нього.

Як отримати товар за ностальгічною ціною

Для участі в акції потрібно відкрити мобільний застосунок «Сільпо», вибрати завдання та активувати його. Без активації спеціальна ціна не нараховується.

Після виконання умов протягом 15 хвилин після закриття чека покупець отримає пропозицію придбати відповідний товар за ностальгічною ціною. Скористатися нею можна під час наступної покупки — протягом семи днів із моменту нарахування. За однією пропозицією можна придбати одну одиницю товару.

Що ще потрібно знати про акцію

Покупці можуть виконати стільки доступних завдань, скільки встигнуть. Кожне завдання можна виконати лише один раз, а одночасно активувати — тільки одне.

Важливо уважно прочитати умови перед активацією: скасувати вибране завдання або замінити його іншим уже не вийде. Деякі завдання можна виконати лише онлайн.

Скористатися ностальгічними цінами можна в супермаркетах «Сільпо», крім кас самообслуговування, а також під час онлайн-покупок.

Взяти участь в акції «Сільпоріччя» можна з 5 до 18 листопада на сайті або в мобільному застосунку «Сільпо». Активуйте участь в акції у застосунку «Сільпо», виконайте завдання та отримайте можливість придбати один із запропонованих акційних товарів за ностальгічною ціною. Кількість і доступність акційних товарів обмежені. Правила акції — за посиланням. Визначення ностальгічної ціни — у правилах акції.