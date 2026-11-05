Британські фахівці обстежили Покровську церкву в Києві: виявили тріщини та пошкодження фасадів

Британські фахівці компанії Six Heritage обстежили Свято-Покровську Подільську церкву XVIII століття на вулиці Покровській, 7 у Києві. Вони виявили значні тріщини, пошкодження фасадів і проблеми з водовідведенням, повідомили в Департаменті охорони культурної спадщини КМДА.

Обстеження провели в червні 2026 року. Експерти оглянули основну будівлю церкви та дзвіницю. Як зазначено у звіті Six Heritage, однією з найбільших проблем виявилися тріщини, зокрема на стику двох частин храму, над віконними й дверними прорізами та на декоративних елементах. За припущенням фахівців, вони можуть свідчити про зміщення конструкцій, однак чи триває цей процес, поки невідомо.

На фасадах також зафіксували відшарування штукатурки, пошкодження карнизів і ділянки відкритої цегляної кладки. Особливо поганим виявився зовнішній стан дзвіниці, де є значні тріщини та пошкодження оздоблення.

Окрема проблема — волога. Експерти виявили забиті водостоки та недостатній дренаж, які сприяють зволоженню стін. Усередині храму також місцями відшаровується фарба на стінах і склепіннях.

Під час обстеження фахівці проводили тепловізійну зйомку, вимірювали вологість деревини та досліджували її на наявність гнилі. Огляд охопив лише доступні конструкції, тому під час подальших робіт можуть виявитися додаткові дефекти.

Окрему увагу експерти приділили можливому впливу російських атак на стан церкви. Як зазначають у КМДА, вібрації та ударні хвилі під час ракетних обстрілів можуть спричиняти появу нових тріщин, послаблювати конструкції та прискорювати руйнування історичних будівель. Водночас безпосереднього зв'язку між вибухами та виявленими пошкодженнями фахівці не встановили.

Покровську церкву збудували у 1766–1772 роках за проєктом Івана Григоровича-Барського. Це пам'ятка архітектури національного значення, виконана у стилі українського бароко.

Британські фахівці рекомендують обстежити тріщини, налагодити спостереження за ними, убезпечити пошкоджені ділянки фасадів і прочистити водостоки. Підготовлений звіт стане основою для розроблення реставраційної документації.