Фільм про шахрайку Елізабет Голмс покажуть у космосі

Документальну стрічку «You Can See Everything» («Ти можеш побачити все») про засновницю скандально відомого стартапу Theranos Елізабет Голмс покажуть на борту Міжнародної космічної станції. Кінокомпанія A24 оголосила, що задовольнила відповідний запит від NASA.

Таким чином астронавти на орбіті зможуть переглянути фільм раніше за багатьох глядачів на Землі, адже міжнародний прокат стрічки лише починається, зазначає Techcrunch.

Стрічка розповдає історію злету та падіння Елізабет Голмс, яка переконала інвесторів у революційності своєї технології експрес-аналізів крові, а згодом опинилася в центрі одного з найгучніших шахрайських скандалів Кремнієвої долини.

Фільм режисерів Нейтана Фіна та Ленса Оппенгейма спочатку вийшов у обмежений прокат у Північній Америці, де показав рекордно високі касові збори та очолив бокс-офіс.

Права на кінотеатральний показ у Німеччині, Латинській Америці, Південній Кореї та інших країнах придбала дистриб'юторська компанія Sony Pictures, однак точних дат релізу в цих регіонах поки не оголосили. У Великій Британії прем’єра стрічки відбудеться 20 листопада, а у Франції глядачам доведеться чекати до 30 грудня.