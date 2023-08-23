Студенти з Вінниччини створили лего-цеглу, яку не треба випалювати в печах

Студенти Немирівського будівельного коледжу створили унікальну лего-цеглу, яку не треба випалювати в печах. Достатньо відсіву, цементу і невеликої кількості води.

Про це йдеться в сюжеті ICTV.

Суміш складається із кар’єрного піску, цементу, пластифікатора та певної кількості води. Над її розробленням працювали три роки. Досі на будівельному ринку Європи такого виду будматеріалу не було, повідомляє Vinbazar.

За годину із 25-кілограмового мішка цементу можна виробити приблизно п'ятдесят цеглин. Новація полягає в тому, що їх не потрібно випалювати і вже через годину можна використовувати в роботі.

Прямокутники мають також пази, що нагадують конструктор лего. Завдяки такій формі укладання спрощується і стає швидшим.

Винахід здобув уже чимало європейських сертифікатів. До того ж ним зацікавився американський фонд. Саме цей стартап, переміг у номінації «Інфраструктура та будівництво». За кошти інвесторів закупили відповідне обладнання для виробництва цегли. Наразі активно тестують.

Фото: скриншоти з сюжету ICTV