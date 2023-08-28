На Виноградарі відкрили кафе сучасної української кухні «За Шафою»

У ЖК «Варшавський Плюс» на Виноградарі запрацювало кафе «За Шафою» із сучасною українською кухнею.

В основі меню закладу — сезонні локальні продукти, вирощені на невеликих українських фермах.

У меню — сніданки, перші страви, десерти та випічка. Зокрема пропонують борщ з ексклюзивним сортом квасолі й мангольдом. Він подається зі свіжим крафтовим хлібом та органічною сметаною.

Також у закладі можна замовити три види сала — печене, копчене та солене зі спеціями.

Ціни: сирники з ягодами — 180 грн, сирний омлет — 185 грн, гречка з копченим беконом, молодим горошком та яйцем — 165 грн, авокадо тост — 265 грн, борщ — 260 грн, голець — 325 грн, тарт «Снікерс» – 75 грн

Адреса: проспект Правди, 51 (ЖК «Варшавський Плюс»)

Режим роботи: 8:30–21:30 (понеділок – четвер), 09:00–22:30 (п'ятниця – неділя) (кухня щодня з 9:00 до 21:00)

Instagram

Фото: «За Шафою»