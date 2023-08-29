За перші дні прокату історичний фільм «Довбуш» зібрав 8,7 млн гривень

За чотири прем’єрні дні пригодницько-історичний екшн «Довбуш» режисера Олеся Саніна зібрав 8,7 млн гривень.

Про це повідомили в компанії Film.ua Group.

Стрічку подивилися майже 60 тисяч глядачів. До того ж «Довбуш» став найпопулярнішим фільмом тижня в каталозі кінодистриб’ютора Kinomania.

Фільм вийшов у кінопрокат на День Незалежності. Це один із наймасштабніших та найдорожчих фільмів за історію української кіноіндустрії. У сюжеті стрічки йдеться про повстання опришків проти польської шляхти.

Фото: кадри з фільму «Довбуш», Film.ua Group