Неаполітанська піца і сніданки цілий день: на Харківському запрацювало кафе Oven Cafe Bar

Улітку на Харківському масиві розпочало роботу кафе Oven Cafe Bar.

У меню закладу — страви європейської кухні. Серед них: неаполітанська піца, салати, закуски, м’ясо з хоспера і класичні десерти в авторській інтерпретації.

Сніданки тут готують цілий день. Також пропонують дитяче меню.

У барній карті є класичні коктейлі, європейські вина, пиво, кава та чай.

Ціни: яйця пашот із лососем та руколою — 185 грн, піца Фіорентина — 195 грн, салат зі слабосоленим лососем — 260 грн, брускети з вітело тонато та капрезе — 210 грн, скумбрія в хоспері із сезонними овочами — 240 грн

Адреса: вул. Братства Тарасівців, 7

Режим роботи: щодня з 11:00 до 22:00

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Фото: Oven Cafe Bar