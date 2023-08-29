Дивіться, яким буде перший в Україні Дім Рональда МакДональда для родин із важкохворими дітьми

Перший в Україні Дім Рональда МакДональда для родин із важкохворими дітьми відкриють у третьому кварталі 2025 року. Його розташують на території дитячої лікарні «Охматдит».

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«В «Охматдиті» розпочинається будівництво першого в Україні Дому Рональда МакДональда для родин із важкохворими дітьми. Сьогодні укладений договір про спільну діяльність», — поінформував Віктор Ляшко.

Орієнтовна площа будівлі сягатиме 3 500 кв. м. Вона складатиметься з 5 поверхів і міститиме 50 кімнат. Там щороку зможуть розміщувати 2600 дітей із родинами.

На сайті МОЗ зазначається , що сім’ї мешкатимуть у спальнях з окремими ванними кімнатами, зможуть користуватися кухнями, гральними кімнатами, бібліотекою та іншими зручностями. Харчування буде безоплатним. У підвальному приміщенні облаштують укриття.

Дім проєктуватимуть з урахуванням принципів інклюзивних потреб маломобільних груп населення. У будівництві будуть застосовані сучасні енергоефективні інженерні рішення та екологічно чисті матеріали.

Також програма забезпечить надання немедичних послуг родинам, зокрема йдеться про психосоціальну допомогу.

Фото: Віктор Ляшко, Дім Рональда МакДональда