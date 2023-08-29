Дивіться, яким буде перший в Україні Дім Рональда МакДональда для родин із важкохворими дітьми

331
Ірина Маймур
share share

Перший в Україні Дім Рональда МакДональда для родин із важкохворими дітьми відкриють у третьому кварталі 2025 року. Його розташують на території дитячої лікарні «Охматдит».

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«В «Охматдиті» розпочинається будівництво першого в Україні Дому Рональда МакДональда для родин із важкохворими дітьми. Сьогодні укладений договір про спільну діяльність», — поінформував Віктор Ляшко.

Орієнтовна площа будівлі сягатиме 3 500 кв. м. Вона складатиметься з 5 поверхів і міститиме 50 кімнат. Там щороку зможуть розміщувати 2600 дітей із родинами.

На сайті МОЗ зазначається, що сім’ї мешкатимуть у спальнях з окремими ванними кімнатами, зможуть користуватися кухнями, гральними кімнатами, бібліотекою та іншими зручностями. Харчування буде безоплатним. У підвальному приміщенні облаштують укриття.

Дім проєктуватимуть з урахуванням принципів інклюзивних потреб маломобільних груп населення. У будівництві будуть застосовані сучасні енергоефективні інженерні рішення та екологічно чисті матеріали.

Також програма забезпечить надання немедичних послуг родинам, зокрема йдеться про психосоціальну допомогу.

Фото: Віктор Ляшко, Дім Рональда МакДональда

Опубліковано: 29 серпня 2023
share share
"Ранкове шоу" та "Сексуальна освіта": 11 серіалів вересня "Ранкове шоу" та "Сексуальна освіта": 11 серіалів вересня "Барбі" обігнав "Гаррі Поттера" і став найкасовішим фільмом Warner Bros. "Барбі" обігнав "Гаррі Поттера" і став найкасовішим фільмом Warner Bros. У Рівному відреставрували найстаріший тролейбус в Україні У Рівному відреставрували найстаріший тролейбус в Україні Венеціанський міст у Гідропарку відремонтують за 4 мільйони гривень. Дешевшу пропозицію відхилили Венеціанський міст у Гідропарку відремонтують за 4 мільйони гривень. Дешевшу пропозицію відхилили Неаполітанська піца і сніданки цілий день: на Харківському запрацювало кафе Oven Cafe Bar Неаполітанська піца і сніданки цілий день: на Харківському запрацювало кафе Oven Cafe Bar У Броварах хочуть створити індустріальний парк У Броварах хочуть створити індустріальний парк За перші дні прокату історичний фільм «Довбуш» зібрав 8,7 млн гривень За перші дні прокату історичний фільм «Довбуш» зібрав 8,7 млн гривень Skofka, Фролов і Тимошенко: український Forbes опублікував новий список «30 до 30» Skofka, Фролов і Тимошенко: український Forbes опублікував новий список «30 до 30»
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.