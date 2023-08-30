На Позняках запрацював четвертий стритфуд «Центр шаурми» від маріупольців

На Позняках запрацював четвертий заклад мережі «Центр шаурми» від переселенців із Маріуполя.

Власники закладу розповіли, що взялися за будівництво нової точки водночас із ребрендингом. Відтепер «Центр шаурми» позиціонують як «виважений стритфуд», пише The Village Україна.

Тут пропонують запечену на вугіллі шаурму з трьома видами мʼяса, кебаб із телятиною і свининою. Є в закладі і вегетаріанські страви: це шаурма з фалафелем і лаваш із сиром і грибами.

На закуску можна замовити батат, картоплю фрі та курячі крильця під медовим соусом.

Заклад пропонує і посадкові місця всередині приміщення, і літній майданчик.

Ще три точки мережі працюють на Троєщині, Нижньому Валу та «Олімпійській».

Ціни: шаурма з куркою — 110 грн, шаурма з фалафелем — 160 грн, лаваш із сиром і грибами — 120 грн, кебаб із телятиною — 140 грн, курячі крильця під медовим соусом — 130 грн, картопля фрі — 60 грн, батат фрі — 120 грн, фалафель фрі — 120 грн, комбуча — 90 грн

Адреса: вулиця Драгоманова, 2А

Режим роботи: щодня 10:00–22:00

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Фото: «Центр шаурми», The Village Україна