На Дарницькій площі відкрили ресторан Nodo із безлімітними коктейлями

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Ірина Маймур
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На Дарницькій площі наприкінці липня запрацював концептуальний заклад Nodo із безлімітними коктейлями. Він поєднує в собі ресторан і бар із живою музикою та діджеями.

В Nodo пропонують безлімітні коктейлі. По буднях вони вартуватимуть 300 грн (12:00–17:00) та 499 грн (17:00–21:00). У вихідні — 499 грн (12:00–21:00).

У меню закладу є страви різних національних кухонь.

Ціни: гірос з куркою — 189 грн, салат з телятиною — 299 грн, філе міньйон — 379 грн, філадельфія з лососем — 299 грн, бургер Cheese з телятиною — 329 грн, джин-тонік — 149 грн, апероль Spritz — 169 грн

Адреса: вул. Празька, 1

Режим роботи: щодня з 12:00 по 22:00

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Фото: Nodo

Опубліковано: 30 серпня 2023
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