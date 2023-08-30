На Київщині археологи знайшли артефакти X-XI століття

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Марія Іващук
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На Київщині археологи знайшли артефакти III–XI століття під час розкопок могильника Острів у Рокитнянському районі, на правому березі річки Рось.

Про це повідомили у дослідницькому проєкті «Острів».

Цьогоріч археологи дослідили 300 квадратних метрів та зафіксували 12 середньовічних захоронень різного ступеню збереженості, а ще більше двох десятків різночасових об’єктів, переважно — черняхівської культури (III–V століть).

Вперше на пам’ятці зафіксовано залізні серпи т. зв. «салтівського типу», що датуються другою половиною X – початком XI ст.

Також вперше в похованні зафіксовано давньоруських гончарний горщик першої половини–середини XI ст.

В одному з поховань виявлено виту шийну гривну типу Totenkrone. Уперше зафіксовано трапецієподібну підвіску з тонкого листа бронзи покритого шаром білого металу.

Експедиція відбулась за підтримки Німецького дослідницького фонду.

Опубліковано: 30 серпня 2023
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