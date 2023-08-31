Британський видавець склав перелік 25 найкращих шеф-кухарів України

653
Марія Іващук
share share

Британський видавець кулінарних книг та журналів Пітер Маршалл склав перелік найкращих шефів, які працюють в Україні.

До книжки «25 кращих шеф-кухарів України» потрапив Марко Черветті, бренд-шеф Fozzy Group.

У книзі представлені також:

  • Стефано Антоніоллі,
  • Сергій Башинський,
  • Артем Блаута,
  • Ігор Брагін,
  • Геннадій Гончар,
  • Віталій Гуралевич,
  • Тарас Хрущ,
  • Денис Комаренко,
  • Євген Корольов,
  • Юрій Кошик,
  • Юрій Ковриженко,
  • Олексій Краковський,
  • Ігор Крамаренко,
  • Сергій Матузов,
  • Юрій Нікітюк,
  • В’ячеслав Попков,
  • Юрій Приємський,
  • Петро Самань,
  • Тарас Шевченко,
  • Віктор Тимчишин,
  • Олександр Якутов,
  • Володимир Ярославський,
  • Олександр Йоурз,
  • Олена Жаботинська.

“Коли я приїхав в Україну дев'ять років тому, це була країна, про яку я мало знав. Я був заінтригований тим, що можу знайти, і це поклало початок нескінченній подорожі кулінарних відкриттів. Я відвідав незліченну кількість ресторанів і поспілкувався з численними шеф-кухарями - тими, хто взяв традиційні страви, перевернув їх з ніг на голову та надав їм сучасного відтінку для тих, хто справді перебуває на передньому краї нового харчового кордону в країні. І саме це мене надихнуло на книжку, яка об'єднала історії та рецепти 25 найкращих шеф-кухарів України”, - розповідає Пітер Маршалл.

Багато з кухарів мають місію – поважати кулінарну історію України. Вони також хочуть ознайомити старше і молоде покоління з новою їжею, новими стилями приготування та новою кухнею з усього світу. Видавець зазначає, що перелік у жодному разі не є остаточним. Адже в Україні є багато яскравих шефів, які зробили кар'єру та створили репутацію на все життя.

Видання двомовне, представлене українською та англійською. Окрім особистих історій про шефів, книга об'єднала також прості рецепти, які можна приготувати вдома.

Книга доступна у супермаркетах мережі “Сільпо”, магазинах делікатесів Le Silpo та онлайн-супермаркеті “Сільпо” shop.silpo.ua.

Про Пітера Маршалла

Пітер Маршалл почав свою подорож у світ професійного шеф-кухаря з публікації журналу Chef Magazine 15 років тому. З тих пір він видав понад 30 книг рецептів, включаючи книгу «Рецепти для шеф-кухарів».

Опубліковано: 31 серпня 2023
share share
Українці встановили скульптуру з протитанкових їжаків на Burning man. Ось, як вона виглядає Українці встановили скульптуру з протитанкових їжаків на Burning man. Ось, як вона виглядає В альтанці на ВДНГ запрацював матча-бар Dot 2.0 від власників Takava В альтанці на ВДНГ запрацював матча-бар Dot 2.0 від власників Takava Кияни просять перейменувати вулицю на Солом’янці на честь загиблого пілота «Джуса» Кияни просять перейменувати вулицю на Солом’янці на честь загиблого пілота «Джуса» Як змінився ринок нерухомості в Карпатах за рік Як змінився ринок нерухомості в Карпатах за рік Українську акторку Риту Бурковську номінували на європейську премію Septimius Awards Українську акторку Риту Бурковську номінували на європейську премію Septimius Awards З вересня станції метро «Харківська» й «Театральна» поєднає прямий автобусний маршрут З вересня станції метро «Харківська» й «Театральна» поєднає прямий автобусний маршрут "Укрзалізниця" встановить Wi-Fi у 16 потягах. На це витратять 79 млн грн "Укрзалізниця" встановить Wi-Fi у 16 потягах. На це витратять 79 млн грн Біля метро «Університет» зупинили облаштування наземного переходу Біля метро «Університет» зупинили облаштування наземного переходу
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.