В альтанці на ВДНГ запрацював матча-бар Dot 2.0 від власників Takava

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Ірина Маймур
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У восьмикутній альтанці на ВДНГ запрацював матча-бар Dot 2.0 від власників Takava Coffee-Buffet, пише The Village Україна.

Офіційне відкриття заплановане на 2 вересня.

У закладі пропонують матчу з тоніком, молоком, ігристим та пюре каламансі, що є гібридом кумквату з мандарином. Також у Dot 2.0 є кава, чай і лимонад.

Дизайном закладу займалася студія Free Yourself Gang. Він мінімалістичний із деталями ручної роботи.

Це вже другий заклад Dot. Перший відкрили у 2021-му на Бессарабці як кав’ярню, однак потім змінили концепт на матча-бар.

Ціни: матча-капучино — 105 грн, матча-тонік — 145 грн, матча Sparkling — 145 грн, матча з пюре каламансі — 145 грн, еспресо — 75 грн, еспресо-тонік — 145 грн, флет-вайт — 95 грн, какао — 105 грн

Адреса: просп. Академіка Глушкова, 1

Режим роботи: щодня 08:00–22:00

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Фото: Dot 2.0

Опубліковано: 31 серпня 2023
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