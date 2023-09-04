Дієві методи: як збільшити густоту волосся

Ми часто намагаємося поліпшити свій зовнішній вигляд. Звісно, є певні генетичні особливості та аспекти, обмежені ними, проте, за правильного ставлення, завжди можна вийти трохи за межі природних даних. Густота волосся змінюється протягом життя. Воно також старіє і з віком рідшає. Зменшення густоти ще може бути причиною певних захворювань, стресу, депресії, гормональних змін.

У будь-якому випадку, якщо докладати зусиль, ви неодмінно зміните ситуацію на краще. Тож розгляньмо різні методи.

Професійний догляд

Професійні шампуні, кондиціонери, маски, олії, флюїди забезпечують волосся необхідною кількістю вологи та корисних компонентів. Головне — правильно обрати потрібний продукт. Сортуйте засоби на EVA.UA в окремій категорії професійного догляду, щоб якомога точніше визначити запит.

Особливістю таких продуктів є спрямованість саме на поліпшення стану волосся, а не миттєвий візуальний ефект, як у звичних шампунів з мас-маркету. Інші переваги — пролонгований ефект, а також спеціальне ставлення. Тобто професійні засоби вирішують конкретне завдання й призначені саме для певного типу волосся з його особливостями й потребами.

Додаткові засоби для стимулювання цибулин

Щоб пробудити неактивні волосяні цибулини, тим самим збільшити загальну густоту, використовують перцеву або м’ятну настоянку. Її наносять щодня вранці або ввечері. Засіб у цілому не бруднить волосся, можливо, трохи пришвидшує цей процес. Але є інший бік — настоянка зі спиртом може спричиняти сухість. Якщо від природи ви маєте сухе волосся, це небезпечний метод. Альтернативою може стати олійна настоянка з перцем, але тоді доведеться обмежитися використанням лише перед миттям голови.

Є ще один варіант, з яким радимо бути обережними. Зробіть водну настоянку перцю (можна використати горошок) та додайте його до шампуню. Кількість регулюйте відповідно до ступеня чутливості шкіри. Обов’язково змивайте такий засіб великою кількістю води. Якщо відчуваєте сильне печіння, змийте шампунем без перцю. Важливо пам’ятати: нічого не робіть силоміць. Відчуваєте дискомфорт, біль тощо — це не ваш метод.

Щітка-дарсонваль

Її використовують для пришвидшення росту волосся та збільшення його густоти. Щітка названа на честь французького фізіолога й медика Альберта Дарсонваля, який жив у XIX столітті. Він стояв біля витоків електротерапії та зробив важливий внесок у розвиток цих технологій. Прилад може сприяти розширенню капілярів і покращенню кровообігу, справляти антисептичний ефект, стимулювати обмінні процеси в клітинах і покращувати відновлення.

Проте важливо враховувати, що застосування щітки має бути здійснене кваліфікованим медичним персоналом, оскільки неправильне використання може призвести до подразнення шкіри, опіків або інших негативних наслідків. Перед цим необхідно проконсультуватися з лікарем і отримати рекомендації щодо відповідного застосування приладу.

Косметологічні процедури

Живлення та оновлення шкіри голови безперечно позитивно впливає на волосся. Популярною процедурою є мезотерапія. Спеціальний вітамінний коктейль шляхом безлічі мікроуколів проникає вглиб шкіри. Процес досить болючий об’єктивно, але водночас ефективний. Після мезотерапії волосся миттєво стає гладшим, м’якішим, відчуття сухості зникає. Не мийте голову одразу, це може нашкодити: нівелювати ефект, спричинити запалення та сильний біль. Дуже схожий на мезотерапію плазмоліфтинг. Потрібно взяти кров з вени, отримати з неї плазму й зробити мікроуколи. Відновлення після таке саме, як і у випадку першою процедурою.

Увага! Не робіть цього самостійно. Процедури має виконувати лікар-трихолог.

Масаж

Періодично масажуйте голову щіткою з дерев’яними зубцями або просто пальцями. Такі дії сприяють поліпшенню кровообігу, а відповідно й кращому росту.

Дбайливе ставлення до волосся в повсякденних умовах

Зверніть увагу, як ви розчісуєтеся. Чи завжди ви робите це обережно? Таке лише здається дрібницею, але якщо за кожного розчісування виривати неабияке пасмо, навряд чи волосся буде густим. Обирайте нетугі резинки, без додаткових елементів, які спричиняють травмування під час зняття. На ніч заплітайте косу або інакше ховайте волосся, щоб під час активних перегортань не заплутати його.

Обирайте безпечні й дієві методи догляду за волоссям та шкірою голови. Дотримуйтеся в усьому «золотої середини». Нехай ваше волосся буде гарним, густим та здоровим!